الكشف عن أكبر عملية قرصنة استهدفت شركات ومؤسسات فرنسية

كشفت الهيئة الفرنسية لأمن نظم المعلومات “أنسي”، عن عملية قرصنة اخترقت شبكات إلكترونية تابعة لـ”هيئات ومؤسسات فرنسية عديدة”.

وأوضحت الهيئة، مساء أمس الإثنين، أنّ عملية القرصنة اخترقت الشبكات بين العامين 2017 و2020، عبر برنامج سنتريون الفرنسي، الذي يضمّ بين عملائه شركات كبرى ووزارة العدل.

وقالت إنّ المتسللين استغلوا ثغرة أمنية في برمجيات مراقبة تبيعها مجموعة سنتريون التي تستعين بخدماتها شركات كبرى مثل شركة كهرباء فرنسا ومجموعة الدفاع تاليس وعملاقة النفط والغاز توتال.

ووفقاً لموقع “سنتريون” فإنّ من بين عملائها أيضاً وزارة العدل الفرنسية وسلطات مدن مثل بوردو.

وكتبت الهيئة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات في تقرير إنّ “هذه الحملة أثّرت في الغالب على مزوّدي تكنولوجيا المعلومات، وخصوصاً مزوّدي خدمات استضافة الويب”. وقالت إنها اكتشفت “بابًا خلفيًا” في العديد من خوادم سنتريون أتاح للمتسلّلين الوصول إلى شبكاتها.

وذكر التقرير أنّ “هذه الحملة تحمل العديد من أوجه التشابه مع حملات سابقة نُسبت إلى مجموعة تسلّل تحمل اسم ساندوورم”، وهي مجموعة من قراصنة الإنترنت يعتقد أنهم على صلة بالاستخبارات العسكرية الروسية.

وصدر التقرير أمس الإثنين وتضمّن تفاصيل تقنية حول كيفية وصول المتسلّلين إلى خوادم سنتريون.

وقال المتخصّص في الأمن المعلوماتي في شركة ويفستون جيروم بيلوا لوكالة فرانس برس إنّ الهجوم “يذكّر بأساليب استخدمتها في السابق مجموعة ساندوورم التي تعدّ على صلة بالاستخبارات الروسية لكنّه لا يجزم بأنّها هي”.

وأضافت هيئة أنسي أنّ التسلّل حدث من 2017 إلى 2020.