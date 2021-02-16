الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية وثلوج على بعض مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ.

وقالت المديرية، في بيان، إن مناطق “تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران” تتأثر بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة.

وأوضحت: “يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول كما تتهيأ الفرصة – بإذن الله تعالى – لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الاطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية”.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .