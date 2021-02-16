وزير الإعلام اليمني: ندعو دول البحر الأحمر للعب دور بملف صافر لتجنب الكارثة المحتملة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا زالت تتلاعب بملف ناقلة النفط صافر وتمنح الوعود الكاذبة للأمم المتحدة دون تحقيق أي تقدم لدرء مخاطر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة تتهدد اليمن والمنطقة، وما يجري الحديث عنه من انفراجة تضليل كبير للمجتمع الدولي والرأي العام اليمني.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل اتخاذ ملف ناقلة النفط صافر التي تحتوي مليون ومائتين ألف برميل نفط كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمساومة والضغط لانتزاع مكاسب سياسية ومادية غير آبهة بالمخاطر الكارثية المترتبة على تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر صرامة للضغط على مليشيا الحوثي التي أثبتت أنها مجرد أداة لتخريب وإشعال المنطقة والتحرك العاجل لتلافي وقوع الكارثة التي بدأ العد التنازلي لها، وندعو الدول المطلة على البحر الأحمر للعب دور رئيسي في الملف وتوحيد الجهود لمواجهة الكارثة المحتملة.