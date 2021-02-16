واشنطن تدعو ميليشيا الحوثي إلى وقف الهجمات على مأرب والعودة للمفاوضات

دعت واشنطن، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى وقف الهجمات على مأرب والعودة إلى المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن اعتداء الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب، مؤكدة أن مليون يمني لجأوا إلى مأرب منذ بداية الحرب هربا من عنف الحوثيين.

وشددت “الخارجية الأمريكية”، على ميليشيا الحوثي وقف جميع العمليات العسكرية وكل الأعمال المزعزعة للاستقرار بما في ذلك الهجمات على السعودية، متابعة: “على الحوثيين الالتزام بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن”.