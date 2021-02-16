تقرير “سكني”: نمو القروض المدعومة والوحدات تحت الإنشاء والأراضي السكنية في 2021

كشف تقرير برنامج “سكني” لشهر فبراير من العام 2021 عن أبرز مستهدفاته للعام الجاري والتي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة سعودية جديدة بينها 150 ألف أسرة تسكن منازلها، وإتاحة 30 ألف أرض سكنية وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء، ليتجاوز إجمالي الوحدات التي يتيحها البرنامج 190 ألف وحدة، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وتضمن التقرير استفادة 31,356 أسرة خلال شهر يناير الماضي بينها 15,607 أسرة سكنت منازلها، منها استفادة نحو 10,874 أسرة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، وحجزت 7657 أسرة وحدتها السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني”، فيما فضّلت 8103 أسرة الاستفادة من التمويل المدعوم للبناء الذاتي، وإصدار 4722 عقداً للأراضي السكنية عبر موقع وتطبيق “سكني”.

وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يناير الماضي بلغت 425,197 شهادة، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابطhttps://sakani.housing.sa/sakani-reports .

واستعرض التقرير الخيارات السكنية التي يتحها البرنامج وتحديثات أعمال البناء في 60 مشروعاً يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى وتتنوع ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس لتقدم مفهوم جديد للسكن بتوفر المساحات الخضراء والخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، وما توفره من جودة حياة ضمن بيئة سكنية متكاملة وحلول تمويلية متنوعة بسعر تنافسي.

كما أبرّز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية المُيسرة التي يُقدمها تطبيق “سكني” من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال زيارة الرابط http://qrco.de/bbLCv7.