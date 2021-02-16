“الشؤون الإسلامية”: على المصلين عدم الذهاب إلى المسجد حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المصلين بعدم الذهاب إلى المسجد حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، خشية إلحاق الضرر بالصلين.

وجددت الوزارة، التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المساجد ومنها لبس الكمامة وإحضاء السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت في وقت سابق، اليوم، إغلاق 9 مساجد مؤقتا بـ6 مناطق بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 9 أيام 79 مسجدا تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.