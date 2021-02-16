مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر انهيار خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء بجدة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من العمليات الموحدة عند الساعة الثانية وعشرون دقيقة مساء اليوم عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للتعامل مع الإصابات بمتابعة مدير إدارة الإسعاف سلطان سعد المالكي، حيث تم عملية إخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني ونتج عن حادثة الانهيار حالتين وفاة وعشر إصابات متنوعة تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين.

وأشار “أبوزيد” إلى أنه تم نقل ثلاث حالات منها حاجة حرجة وحالتين متوسطة إلى مستشفى شرق جدة وسبع حالات تم معالجتها بالموقع وحالتين وفاة.