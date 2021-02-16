جامعة الملك خالد توضح حقيقة ما تم تداوله حول شروط تدريب طالبات التمريض

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد الدكتور مفلح القحطاني، أن ما تم تداوله بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بتدريب الطالبات، هو تنبيهات أرسلها عضو هيئة التدريس للمقرر ذي العلاقة في شطر الطالبات بكلية التمريض بخميس مشيط، من خلال نظام البلاك بورد بصورة اجتهادية وبعيدا عن السياق الإداري الرسمي.

وأضاف أن ما تم تداوله لا يمثل الإجراءات الرسمية في الجامعة ولا يعكس واقع تدريب طالبات كليات الجامعة في جهات التدريب، مشيرا إلى أن لائحة الجامعة في هذا الجانب تنسجم مع لائحة الذوق العام وضوابط جهات التدريب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقرة حاليا، مؤكدا أن الجامعة ستتخذ اللازم حيال ما يحدث.

يشار إلى أن عدد من الطالبات تداولن عبر “تويتر” شروط للتدريب العملي في المستشفيات وجاء من بينها ارتداء التنورة السوداء الواسعة الطويلة، ارتداء بنطلون تايت أسفل التنورة أو جوارب طويلة، ارتداء حجاب ونقاب أسود، وغيرها اعتبرها الطالبات إجبار من الجامعة.