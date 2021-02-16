البيت الأبيض معلقا على هجوم أربيل: للرئيس الأمريكي حق الرد في أي وقت

قال البيت الأبيض: وزير الخارجية الأمريكي تواصل مع نظيره العراقي للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل.

وأضاف أن هناك تواصل مع الشركاء في العراق لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل، مؤكدا أنه للرئيس الأمريكي جو بايدن الحق في الرد في أي وقت لكن سيتم النظر في تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل.

يشار إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم استهداف مطار أربيل شمال العراق، بوابل من الصواريخ استهدفت مناطق بين المطار المدني الدولي في مدينة أربيل بإقليم كردستان، والقاعدة القريبة التي تستضيف قوات أميركية، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.