المحكمة العليا السودانية تؤيد إعدام 29 ضابط مخابرات

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام إعدام 29 ضابط مخابرات، أدينوا بقتلهم مدرسا شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير.

وقال المحامي عادل عبد الغني إن “حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في ديسمبر الماضي، ضد 29 ضابط مخابرات”.

وأضاف: “ثبتت المحكمة العليا، التي دانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أيضا أحكاما بالسجن 3 سنوات على 3 متهمين وبرأت 5 آخرين”.

وأوضح، أن “هذا الحكم ليس نهائيا، إذ يستطيع المتهمون الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية”.

وأثار مقتل أحد المعتقلين غضبا شعبيا واسعا أدى الى اندلاع تظاهرات شعبية قادت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.