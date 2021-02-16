بلغاريا تضبط شحنة مخدرات إيرانية بقيمة 22 مليون دولار

أعلنت السلطات في بلغاريا ،اليوم، أنها تمكنت من ضبط شحنة مخدرات إيرانية بقيمة 22 مليون دولار.

و أكد الادعاء البلغاري أن شحنة المخدرات المضبوطة مصدرها إيران

و أوضح الادعاء البلغاري أن قيمة شحنة المخدرات الإيرانية المضبوطة 22 مليون دولار وكانت في طريقها لدخول البلاد

وقال المدعون في بيان إن مسئولي الجمارك عثروا على شحنة الهيروين موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات، مصنعة في إيران.

وقالوا إن الشحنة وصلت في السابع من فبراير.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشركة المستوردة وعلى مسئول في الجمارك، ووجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.