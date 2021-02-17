هطول أمطار غزيرة في حائل والقصيم ومكة والرياض والمدينة #صباح الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والقصيم ومكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة كما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث امتار .

وحالة البحر مائج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.