تنفيذ 12 ألف زيارة منزلية للمرضى في حفر الباطن

نفّذت صحة حفر الباطن 12 ألف زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال عام 2020م ، حيث تم خدمتهم من قبل 8 فرق طبية في المستشفيات.

وأوضحت صحة حفر الباطن أنه تم توصيل الأدوية إلى المرضى في منازلهم حيث استفاد من هذه الخدمة 25000 مستفيد وذلك منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن .

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة .

كما تجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح.

وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الامراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية.

ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.