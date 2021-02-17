أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط متابعة مستجدات موجة الطقس البارد في الولايات المتحدة، وتطورات المعروض من داخل “أوبك”.

ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 63.50 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس هامشيًّا بنسبة 0.1% عند 60.11 دولارًا للبرميل.

وذكرت مصادر لوكالة “رويترز” أن من المحتمل أن تتجه “أوبك+” لتخفيف تخفيضات المعروض بعد أبريل بالنظر إلى الأسعار؛ ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن أي زيادة في الإنتاج ستكون قليلة نتيجة استمرار المخاوف المتعلقة بجائحة “كورونا”.

ويجتمع أعضاء “أوبك+” لمناقشة تطورات المعروض في الرابع من مارس المقبل.

فيما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 3.5 ملايين برميل يوميًّا أو أكثر، بسبب موجة الطقس البارد، وهي أكبر وتيرة هبوط على الإطلاق؛ وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لوكالة “بلومبرج”.