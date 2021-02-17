التخصصات الصحية تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس بأكثر من 340 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.

ويعد برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، واحداً من البرامج التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة، والتي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، وذلك تعزيزاً لبرنامج التحول الصحي في المملكة.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن برنامج مساعد طبيب أسنان هو أحد البرامج الرائدة في الاكاديمية الصحية التابعة للهيئة.

ونُفذ في أكثر من 18 مركز تدريبي تنوعت بين القطاع الحكومي والخاص على 9 مناطق داخل المملكة، معرباً عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى من هذا البرنامج المميز، والتي ستسهم بإذن الله في تحسين جودة الرعاية الصحية في هذا المجال المهم لارتباطه بجوانب كثيرة في الصحة العامة وتعزيز صحة الفم والأسنان.

وقدم الدكتور أيمن شكره للشركاء من جميع الجهات المشاركة على جهودهم في نجاح عملية التدريب والدور الفعال الذي قام به الشريك الرئيسي والراعي لهذا البرنامج “وزارة الصحة ” في دعم المتدربين والشراكة مع الهيئة والأكاديمية في سبيل نجاح البرنامج، مهنئاً الخريجين والخريجات على النجاح والتخرج، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية خدمةً لبلادنا.