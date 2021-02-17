134.4 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية 2020

انخفضت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 134.4 مليار دولار (504 مليار ريال) بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 137.6 مليار دولار “516 مليار ريال” بنهاية نوفمبر 2020، بانخفاض 2.3 في المائة بما يعادل نحو 3.2 مليار دولار، بينما بقت في المرتبة الـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية بدلا من الـ14.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 107 مليار دولار في سندات طويلة الأجل “تمثل 78 في المائة من الإجمالي”، فيما نحو 29.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 22 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 25.3 في المائة (45.4 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.