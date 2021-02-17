تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 189.49 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، وذلك مع تراجع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي، والتي شهدت هبوطاً كبيراً في التداولات عند 1795 دولار.

وهبط سعر الذهب اليوم في السعودية بشكل ملحوظ لجميع الأعيرة في سوق التجزئة، وسجل الذهب في السعودية 216.55 ريال سعودي بالنسبة لعيار 24، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 189.49 ريال، والذهب عيار 18 سجل 162.42 ريال، التراجعات تقريباً اقتربت من 4 دراهم على الأقل في كل عيار بسوق السعودية، ورغم أن التراجع لا يكون واحداً في جميع الأعيرة، لكن إجمالاً فإن الذهب في المملكة خسر على الأقل 4 دراهم.

وعالميا تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء مع ارتفاع الدولار من أدنى مستوى في 3 أسابيع وقبل صدور بيانات اقتصادية.

وتعهد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بتوفير 600 مليون جرعة من لقاح “كورونا” في الولايات المتحدة بحلول نهاية يوليو.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 1788.20 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% عند 1790.07 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 1.2% عند 27.27 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 0.9% مسجًلا 1254.17 دولار للأوقية، فيما استقر سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.2% عند 2387.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% عند 90.762 نقطة.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عن يناير في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بارتفاعها 1.1%.

كما من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير في وقت لاحق اليوم.