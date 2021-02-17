للحاصلين على تصريح.. «الأمن العام»: يحدد شرطان لدخول مكة #عاجل

دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين الحاصلين على تصريح العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، من خلال تطبيق «اعتمرنا»، إلى التقيد بالموعد المحدد.

وشدد الأمن العام، عبر حسابه على موقع «تويتر»، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من أجل السماح بدخول العاصمة المقدسة من خلال مراكز الضبط الأمني التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق.

يُذكَر أن القوات الخاصة لأمن الطرق، كانت قد نوهت في وقت سابق بأنه لن يسمح بمرور أي شخص قاصد للعمرة دون أن يكون معه تصريح، وسيتم التأكد منه بمطابقته مع تطبيق «اعتمرنا» ومع هويته، كما لن يسمح بدخول المعتمر في غير الوقت المحدد له وإن كان لديه تصريح.