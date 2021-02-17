«البيئة» تحدد 8 خطوات بسيطة لطلب رخصة صيد موسمية

بينت وزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات وشروط وآلية التقدم بطلب للحصول على رخصة صيد موسمي.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة تتمثل في إضافة المرفقات المطلوبة، وإرسالها ضمن الطلب، والرد على استفسارات الوزارة في حالة وجودها.

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية وطريقة طلب الحصول على رخصة صيد موسمي؛ وذلك باتباع تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب:

– ادخل إلى بوابة الخدمات.

– اختر الخدمة المطلوبة.

– سجل الدخول إلى النظام.

– اختر خدمة (رخص الصيادين).

– اختر نوع الرخصة (رخصة صيد موسمية).

– حدد النوع (جديد – تمديد – بدل فاقد – بدل تالف).

– أرفق المتطلبات.

– أرسل الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لكل من الأفراد وقطاع الأعمال الاستفادة من هذه الخدمة، مبينةً أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات هي 5 أيام عمل.

وأضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الخدمة توفر إمكانية متابعة كافة الطلبات عن طريق رقمها، ومعرفة حالتها.