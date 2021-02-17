مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه ومساندته الحكومة اليمنية الشرعية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ دعم المجلس ومساندته اليمن والشعب اليمني، وتعزيز أمنه واستقراره في ظل الشرعية الدستورية، ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واستعرض، في اتصال هاتفي أجراه اليوم برئيس حكومة اليمن معين عبدالملك؛ جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة اليمنية، المقرر عقده في مارس المقبل، لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن والتنسيق بشأنها لدعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في اليمن.