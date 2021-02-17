التحالف الدولي يصدر بيان مشترك عقب الهجمات الصاروخية التي استهدفت إربيل

أصدر التحالف الدولي، بيان قبل وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني ج. بلينكين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في أعقاب هجوم 15 شباط / فبراير في إقليم كردستان العراق.

وقال البيان: نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي في 15 شباط / فبراير على إقليم كردستان العراق.

وقدم التحالف تعازي للضحايا وعائلاتهم وللشعب العراقي، قائلا مع بعض، سوف تدعم حكوماتنا تحقيق الحكومة العراقية في الهجوم بهدف محاسبة المسؤولين عنه. نحن متحدون في رأينا بأن الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة والتحالف لن يتم التسامح معها “.