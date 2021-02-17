“المالية” تغلق طرح صكوك فبراير عند 3.16 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية، الأربعاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك فبراير 2021.

وجاء ذلك ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، وتحدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال.

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، بحسب بيان وزارة المالية السعودية.

وبلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.