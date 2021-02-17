أمير نجران يبحث مع النائب العام تطوير البيئة التشريعية وصون اللحمة الوطنية ودعم السياحة

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وأكد رصانة النظام القضائي في المملكة، وما تشهده المملكة من قفزات تطويرية للبيئة التشريعية في السنوات الأخيرة، بما يحفظ الحقوق ويعزز العدالة.

وشدد أمير منطقة نجران على صون ما تنعم به المملكة وشعبها العظيم من تلاحم وتآخي تحت ظل القيادة الرشيدة.

وقال: “جميعنا في بلد واحد، وتحت قيادة واحدة، نؤمن بدين واحد، لنقدم أعظم مشهد، وأبهى صورة للحمة الوطنية”.

وجرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات، من أبرزها سبل دعم الحراك السياحي بالمنطقة، والتعامل مع تعدد ثقافات الضيوف، وتقديم الصورة الحقيقية عن المملكة تراثيًا وثقافيًا ومجتمعيًا.