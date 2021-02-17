“البلديات” تنفذ أكثر من 24600 جولة تفتيشية على المحال والأسواق للتأكد من تطبيق اشتراطات “كورونا”

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، (24671) جولة رقابية على المحال والمراكز التجارية والمطاعم والمولات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقائية من الفيروس، وذلك في إطار الجهود المتكاملة والمستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لحماية المجتمع والحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19.

وأوضحت الوزارة أن فِرَق الرقابة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومحافظات المملكة ضبطت (1808) مخالفات للبروتوكولات الصحية والتعليمات والتوجيهات البلدية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأضافت أن الحملات الرقابية والتفتيشية أسفرت عن إغلاق (786) منشأة لم تتقيد بالضوابط المتمثلة في توفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم للعملاء والعاملين قبل دخولهم للمحال، ووضع لاصقات توضح ترك مسافة كافية بين المتسوقين، وتطهير وتنظيف عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام، إضافة إلى عدم التقيد بلبس الكمامة.

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بملاك المنشآت والأسواق والمطاعم والمقاهي والعاملين فيها باتّباع واستيفاء الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها وعن جميع الجهات ذات الاختصاص حول فيروس كورونا لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

ودعت الوزارة أن خدمة 940 متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين على مدار الساعة للمبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، كما يمكن تلقي الاستفسارات والشكاوى على الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة بأن حملاتها الرقابية والتوعوية مستمرة على مدار اليوم عبر جميع القنوات المتاحة والفاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة.