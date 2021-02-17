المملكة المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار بمناطق النزاعات للتطعيم ضد كورونا

دعت المملكة المتحدة إلى وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات من أجل إتاحة الفرصة لتطعيم السكان المعرّضين للخطر باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم : “إن توفير التطعيم في جميع أنحاء العالم يعدّ أمراً ضرورياً للقضاء على فيروس كورونا، لذا تدعو المملكة المتحدة إلى وقف إطلاق النار لغرض التطعيم حتى يمكن إيصال لقاحات كوفيد-19 إلى الذين يعيشون في مناطق الصراع، وإتاحة الفرصة إلى بذل جهود جماعية عالمية أكبر لتوفير اللقاحات بشكل عادل”.

وأكد راب -وفق الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- أن تنسيق الجهود الدولية والإستراتيجية للقضاء على الفيروس مسؤولية وواجب أخلاقي يقع على عاتق الجميع.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني سوف يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي اليوم، حيث من المقرر أن يحث الأعضاء على العمل معاً والاتفاق على قرار بشأن التفاوض لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لتطعيم المتأثرين في مناطق النزاعات.