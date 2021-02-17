“الخارجية الأمريكية”: نسعى لاتفاق نووي جديد يضم أنشطة إيران في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تعود للاتفاق النووي قبل تراجع إيران عن انتهاكاتها، لافتة إلى أنه لدول المنطقة والعالم مخاوف من الملف النووي الإيراني.

وقالت حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم، إن كل الخيارات مطروحة أمام إدارة بايدن للتعامل مع النووي الإيراني، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تغلب الخيار الدبلوماسي بشكل عام.

وأوضحت أن هناك سعى لاتفاق نووي جديد يضم أنشطة إيران في المنطقة، مؤكدة أن أمن المنطقة أولوية إضافة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية هي الأسلوب الأفضل لإرساء السلام في المنطقة، مضيفة: “نعمل مع حلفائنا لدفع المسار الدبلوماسي بشأن ملف إيران النووي”.