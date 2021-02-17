الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف الحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات لوقف التصعيد العسكري للحوثيين.

وأفادت وكالة (سبأ) بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك بحث مع سفير روسيا فلاديمير ديدوشكين، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، والمستجدات على الساحة اليمنية والتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في مأرب.

وقال بن مبارك إن “توجه الحكومة نحو السلام قابلته مليشيا الحوثي بعدوانية ورغبة جامحة لعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، وآخرها الهجوم على مدينة مأرب وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، وتصاعد الانتهاكات في مدينة الحديدة وتدمير مسجد القاسمي في حي المنظر بالمحافظة بالصواريخ، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل يومي”.