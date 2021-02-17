إغلاق 64 منشأة خالفت التدابير الوقائية بنطاق محافظات جدة

‬تواصل أمانة محافظة جدة جولاتها الميدانية على المراكز والمحال التجارية والاصحاح البيئي عبر 15 بلدية مرتبطة، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات الأستاذ. محمد بن حسن الزهراني أنه جرى تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 15 بلدية مرتبطة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية

وأضاف الزهراني بأن الحملات الميدانية بلغت 1660 جولة، واسفرت واغلاق 64 منشأة مخالفة الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية