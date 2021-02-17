فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الإيطالي

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.