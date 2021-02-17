إغلاق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في حائل

تواصل الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد انتشار فايروس كورونا بتوجيه من سمو أمير المنطقة وتم اليوم خلال هذه الجولات إغلاق (٤) منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وفق النظام

أوضح ذلك وكيل إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل بن صالح آل الشيخ الذي أكد حرص أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز , ونائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز على ‏تطبيق أعلى معايير الرقابة على الإجراءات الاحترازية والاستمرار على ذلك بالتنسيق بين الجهات المشاركة في المركز حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين داعياً الله بأن يحفظ الجميع ويديم على الوطن أمنه واستقراره.