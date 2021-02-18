259 انتهاك حوثي بحق أهالي تعز في يناير

وثق مركز حقوقي يمني غير حكومي 259 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً بشكل مباشر ومتعمد ضد المدنيين بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، خلال شهر يناير الماضي.

وقال “مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان”، في تقريره الشهري بعنوان “الحيمة هولوكست اليمن”، إن “ميليشيات الحوثي قالت 25 مدنيا، بينهم 3 أطفال وامرأتين، وأصابت 44 مدنياً بجروح مختلفة، بينهم 12 طفلاً و12 امرأة، وارتكبت 119 حالة اختطاف ضد مدنيين بمنطقة الحيمة محافظة تعز”.

وذكر التقرير أن “ميليشيات الحوثي ارتكبت 61 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة، حيث تضررت 9 منازل بشكل كلي، و22 منزلاً بشكل جزئي، و16 مركبة، نتيجة قصفها العشوائي، وفجرت 6 منازل لمدنيين، وأحرقت وداهمت منزلاً، وقطعت الاتصالات اللاسلكية على منطقة الحيمة”.

ولفت إلى أن “مطلع العام 2021 كان دامياً، حيث شنت ميليشيا الحوثي حملة شرسة وصلت حد الإبادة الجماعية على قرى وعزل الحيمة العليا والسفلى، وتعرضت قرى الحيمة الآهلة بالسكان للقصف العنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات، واقتحمت الميليشيات المنازل بعد خلع الأبواب المغلقة، وتم نهب كل شيء عبر المجندات المسميات بالزينبيات”.