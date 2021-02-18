في أول رد فعل على إهانتها.. المعارضة التركية  تقاضي أردوغان

في أول رد فعل لها على إهانات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قررت المعارضة التركية رفع دعوى قضائية إلى جانب عقد مؤتمر صحفي لم يستغرق سوى 22 ثانية.

وأعلن زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، إقامة دعوى قضائية ضد أردوغان، بعد أن وصفه الأخير في كلمة له اليوم خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، في ولايات أنقرة وأوردو وشانلي أورفة بـ”الصفيق وغير المهذب”.

وأضاف أردوغان خلال المؤتمر الحزبي، أن زعيم المعارضة التركية لا يستحق لقاء أحد من وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، أو وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لمناقشة حادثة مقتل 13 جنديًا تركيًا”.

وهو ما أجبر زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو بالرد على الرئيس التركي، متسائلًا: “هل أنا شخص صفيق لأني أدافع عن حق الشهداء”.