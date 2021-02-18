لأول مرة في 13 شهرًا.. خام “برنت” يتجاوز 65 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتوسع مكاسبها عند أعلى مستوى في 13 شهرًا ، مع تقلبات الجو في تكساس والمناطق المجاورة أدت إلى وقف نحو خمس إنتاج المصافي الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 1.2% إلى 65.14 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الخام حاجز 65 دولارًا منذ يناير العام الماضي.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس 1% عند 61.73 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من فبراير.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

ولا يزال انقطاع الكهرباء في ولاية تكساس مستمرًا لخامس يوم على التوالي بفعل الموجة القطبية، وأسهمت تداعيات التقلبات الجوية في رفع سعر خامي “برنت” و”نايمكس” بأكثر من 6% منذ الخميس الماضي.