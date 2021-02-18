تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 187.25 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 فبراير 2021، متأثرة بالتراجع العالمي للمعدن النفيس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 214 ريالا (57.07 دولار)، مقارنة بنحو 216.54 ريال (57.74 دولار)، في تعاملات أمس.

كما تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 187.25 ريال (49.93 دولار)، مقابل نحو 189.47 ريال (50.53 دولار)، أمس.

وشملت التراجعات سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 160.50 ريال (42.80 دولار)، مقابل نحو 162.40 ريال (43.31 دولار)، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.84 ريال (33.29 دولار)، مقابل نحو 126.31 ريال (33.68 دولار)، أمس الأربعاء.