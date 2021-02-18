“تعليم القصيم” يلّزم قادة المدارس بتثبيت أوقات الصلاة في الجدول المدرسي

أكدت الادارة العامة للتعليم في منطقة القصيم على جميع قادة مدارسها للبنين والبنات على تثبيت أوقات الصلاة في الجدول المدرسي.

وفي تعميم أشارت إلى تنفيذ حملة (الصلاة نور) والتي تهدف إلى توجيه الطلاب والطالبات إلى أهمية هذه الفريضة وحثهم على العناية بها من خلال القنوات والمنصات التعليمية.

وقالت: يتزامن وقت الدارسة في منصة مدرستي مع أوقات الصلوات المفروضة ولتحقيق أهداف هذه الحملة المباركة نؤكد على تخصيص وقت كاف لأداء الصلاة ، وتثبيت ذلك في الجدول المدرسي و توجيه المعلمين والمعلمات إلى استثمار الحصص التي تسبق الصلاة في بيان آداب الصلاة وفضائلها والحث على أدائها.