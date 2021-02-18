مخالفة للإجراءات الوقائية.. أمانة الباحة تغلق 78 منشأة تجارية

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 78 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها نفذت 3152 جولة رقابية على المنشآت التجارية، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية وما في حكمها, أسفرت عن تحرير 247 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أن الفرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الاتصال على الرقم الموحد 940.