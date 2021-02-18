تفاصيل: تعاون اقتصادي بين الصين والسعودية

عقد مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، اليوم الخميس، ورشة عمل لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية، بمشاركة مجلس الأعمال السعودي الصيني، ضمن سلسلة ورش عمل مبادرة مشتركة تستهدف تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول الأجنبية.

وانعقدت الورشة، وفقا لما نشره مجلس الغرف السعودية على “تويتر”، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، فيصل الصقير، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية، خالد اليحيى، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، فيصل الصقير، إن الصين شريك استراتيجي هام للمملكة، ويتطلع المركز لتعزيز دور القطاع الخاص السعودي والصيني في تنمية الشراكة واستثمار الفرص المتاحة.

واستعرض المشاركون في الورشة فرص الاستثمار والشراكة بين المملكة والصين، في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات الصناعية وقطع الغيار والسياحة والكيماويات، فضلاً عن التحديات والحلول المتاحة، كما أكدوا على زيادة دور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية.