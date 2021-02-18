تعتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشاركة في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2021” تحت شعار الهوية الوطنية “استثمر في السعودية”، وذلك من خلال الجناح السعودي.

ويقام الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جامعاً تحت مظلته عدداً من كبرى الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، إذ سيقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI لتمثيل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، فيما تلعب شركة SAMI دوراً حيوياً في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وبصفتها الشريك الوطني الرائد في مجال الدفاع، تسعى شركة SAMI إلى الإسهام مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، في توطين ما يربو عن 50% من قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بحلول العام 2030.

ومن المقرر أن تقوم شركة SAMI بتعريف الزوار بأبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، إذ يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً.

وستستعرض الشركة منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة.

وستقدم SAMI مجموعة من المنتجات والتقنيات التي طورتها الشركات التابعة لها، بما فيها شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC المملوكة بالكامل لشركة SAMI، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة “سامي نافانتيا” للصناعات البحرية (المشروع المشترك مع شركة “نافانتيا” الإسبانية)، وشركة “سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز” (المشروع المشترك مع شركة “إل ثري هاريس تكنولوجيز”)، وكذلك شركة “سامي سي إم آي” للأنظمة الدفاعية (المشروع المشترك مع مجموعة “سي إم آي” CMI).