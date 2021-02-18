تدشين مركز لقاحات كورونا في الأحساء

دشنت وزارة الصحة اليوم مركز لقاحات كورونا في محافظة الأحساء، في مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي “NITI” بطريق مطار الأحساء الدولي.

وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبسعة 96 عيادة، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن العمل جارٍ لإضافة 3 مراكز لتلقي اللقاحات مطلع الأسبوع القادم، ليصل مجموع العيادات 200 عيادة، يديرها طواقم طبية متخصصة، وموزعة جغرافياً في مختلف مدن المحافظة لضمان سهولة وصول المستفيدين، وذلك في كل من مستشفى الملك فيصل العام في مدينة الهفوف.

ومستشفى الأمير سعود بن جلوي في مدينة المبرز، ومستشفى العمران العام في مدينة العمران، وبطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 10000 مستفيد يوميا.