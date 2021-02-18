سامسونج تكشف النقاب عن مواصفات Galaxy F62 الجديد

كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy F62 الجديد، والذي يتضمن بطارية ضخمة ومعالج فائق.

وأوضحت سامسونج أن هاتفها الجديد الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

ويعتمد Galaxy F62 الجديد على المعالج Exynos 9825 الفائق، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات ARM Mali-G76.

ويتوفر Galaxy F62 الجديد بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 أو 8 جيجابايت مع 128 جيجابايت من ذاكرة الفلاش.

ويمكن توسيع ذاكرة الفلاش باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويشتمل الهاتف على فتحتين مخصصتين لبطاقة SIM.

ويمكن شحن البطارية الضخمة، التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، بما يصل إلى 25 وات عبر مقبس USB-C.

ويأتي الهاتف مزودا بشاشة sAMOLED+ يمكنها عرض 110 % من نطاق الألوان NTSC. وتتميز الشاشة قياس 6.7 بوصة بدقة وضوح 1080 بيكسل.

وزودت سامسونج هاتفها الجديد بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وفي الخلف توجد كاميرا رباعية تتألف من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل وأخرى ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل.

أما الكاميرا الثالقثة فتأتي مع عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وعدسة لاحتساب بيانات العمق بدقة 5 ميجابيكسل.

ويعتمد الهاتف Galaxy F62 الجديد على واجهة المستخدم One UI 3.1 على أساس Android 11.