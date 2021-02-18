أمير عسير يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وذلك بمركز اللقاحات في مدينة أبها.

ونوه أمير عسير، بالاهتمام المتواصل والمباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, بصحة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على الأمن الصحي الوطني الذي جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، مشيدًا بما تشهده منطقة عسير كمثيلاتها من مناطق المملكة بالرعاية والعناية الطبية والخدمات الصحية المتكاملة.

كما ثمن الدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة في متابعة وتطوير الخدمات الصحية و العلاجية، مقدمًا شكره لمدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري وفريق العمل على الاحترافية في التنظيم وسلاسة الإجراءات وحسن الاستقبال والتعامل مع المستفيدين مما يكفل للجميع التحصين والوقاية من الإصابة بالفيروس – بإذن الله -، كما أشاد بالجهود المميزة التي بذلتها صحة عسير في تنظيم وتجهيز مركز اللقاحات بأبها، والكفاءة العالية والمهنية التي تمتاز بها الطواقم الطبية والإدارية من العاملين في المركز.

ودعا أمير منطقة عسير كافة الأهالي والمقيمين إلى التفاعل مع الخطة الوطنية للقاح والتسجيل عبر تطبيق “صحتي” والتواصل مع وزارة الصحة ‪حال الاستفسار على الرقم 937، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

يذكر أن مركز اللقاحات الذي يقع خلف مستشفى عسير المركزي بأبها، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1600 مراجع يومياً، ويحتوي على منطقة انتظار خارجية، ومنطقة استقبال 5 كونترات، ومسارين منفصلين للدخول والخروج، و11 غرفة انتظار ما قبل التطعيم والفرز للمراجعين، إلى جانب 13 عيادة تطعيم، ومنطقة تحضير اللقاح، و8 عيادات مابعد اللقاح، وغرفتين للطوارئ.