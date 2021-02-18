وزير الإعلام اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة في مأرب جراء تصعيد ميليشيا الحوثي

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من مخاطر وقوع كارثة إنسانية وشيكة جراء استمرار مليشيا الحوثي في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب والتي تضم أكثر من 90 مخيما واستقبلت منذ عام 2014 قرابة 318 ألف أسرة، بإجمالي مليونين و231 ألف نازح، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، ما يشكل 60% من النازحين في عموم اليمن.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، اليوم، أن فريق الحماية بالوحدة التنفيذية وثق استهداف مليشيا الحوثي مخيم “ذنه الصوابين” ونزوح 450 أسرة إلى روضة صرواح، فيما منعت المليشيا 470 أسرة أخرى من النزوح واستخدمتهم كدروع بشرية، واستهدفت بشكل مباشر النازحين ما أدى إلى إصابة المواطن يحيى صويلح 45 عاما، والنازح جمهوري حسن 63 عاما.

وأشار إلى أن استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات مأرب عرقل وصول المساعدات الإغاثية إلى النازحين، وتسبب في موجات نزوح ثانية للأسر في ظل اشتباكات متواصلة ما يعرض حياتهم للخطر والأعمال الانتقامية، كما أن الهجوم يقوض دعوات التهدئة، ويفاقم المعاناة الإنسانية لكافة لليمنيين.

ودعا “الإرياني”، لتحقيق دولي فى جرائم إستهداف مليشيا الحوثي لمخيمات النزوح في محافظة مأرب، والتى تمثل انتهاك واضح لقواعد القانون الدولى الإنسانى المتعلقة بحماية المدنيين والتي تحظر أعمال العنف أو التهديد به بهدف نشر الرعب بين السكان المدنيين، وملاحقة المسئولين عنها باعتبارهم مجرمي حرب.