الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب نافالني

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي بدأ في تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات جديدة على روسيا عقب حكمها على المعارض أليكسي نافالني.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن اتفاقا سياسيا عاما لتطبيق إجراءات تقييدية يمكن أن يصدر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

بعد ذلك سوف تكلف دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي دعت مرار إلى الإفراج عن نافالني، الخدمة الدبلوماسية للتكتل بوضع أهداف محتملة لتجميد الأصول أو حظر السفر.

وبحسب نفس المصدر، يمكن أن تصبح الإجراءات جاهزة قبل قمة للقادة في أواخر أذار/مارس المقبل.

يذكر أن نافالني بعد أن نجا من التسميم بغاز الأعصاب وتلقي العلاج في ألمانيا، عاد إلى روسيا في منتصف كانون ثان/يناير وتم اعتقاله على الفور.

ومنذ ذلك الحين صدر بحقه حكم بالسجن لعدة سنوات بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه بعد إدانة سابقة بالاحتيال.

وفرض التكتل بالفعل عقوبات على روسيا لدورها في الصراع الأوكراني.