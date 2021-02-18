رئيس العراق يطالب بعدم زج بلاده في صراعات الآخرين

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج بلاده في صراعات الآخرين.

وشدد صالح ، خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر ، على ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون واحترام سيادتها.

من جانبه، أكّد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار العراق وترسيخ سيادته، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ووفق بيان رئاسي عراقي اليوم، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين وآفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة.