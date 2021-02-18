“الموارد البشرية” ترخص التمريض الأهلية

وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على الترخيص لجمعية ممرضون بالعمل تحت مظلة الوزارة.

وصرحت رئيسة مجلس الإدارة للجمعية الدكتورة نوفا العفرى العنزى، بأن هذا الترخيص هو الأول من نوعه على مستوى المملكة لجمعية أهلية تعنى بفئة الممرضين والذين يمثلون القلب النابض للجهاز الطبي.

ويضم مجلس إدارة الجمعية نخبة من الممرضين المتميزين فى المجال العلمى والعملى.

وستقدم الجمعية، العديد من البرامج التى من شأنها رفع مستوى التمريض والممرضين بالمملكة مما يساعد على زيادة فرص العمل المناسبة وحسب المؤهلات التى يحملها الممرضون.

كما شكرت رئيسة الجمعية، وزير الموارد البشرية على الثقة التى منحت للجمعية بهذا القرار.