“الصحة” تدشن مركز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة

دشنت وزارة الصحة، مركز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة, وتم إعطاء اللقاح لأول مواطن بالمركز ممن سجلوا عبر تطبيق صحتي.

وجُهز المركز المقام بجامعة أم القرى بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن مطير، أن اللقاح سيُمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقًا لطلب اللقاح عبر تطبيق “صحتي”, مبينًا أن صحة مكة المكرمة تشرف حاليًا -بتوجيه ومتابعة من الوزارة- على تفعيل 5 مقارّ أخرى لمنح اللقاح بمكة المكرمة, حيث يلي مقر جامعة أم القرى، مدينة الملك عبدالله الطبية و4 مراكز للرعاية الصحية الأولية في الشرائع والمعابدة والعوالي وحي التخصصي، ومن ثم التوسع حتى الوصول إلى 11 مقرًا بمكة المكرمة.

وأفاد بأنه جرى البدء في التشغيل التدريجي بمركز لقاحات كورونا في جامعة أم القرى عبر 6 مسارات بطاقة استيعابية تكفي لأكثر من 5000 شخص من خلال 62 مركز استقبال، وسيتم مضاعفتها إلى 120.