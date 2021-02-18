الأمير خالد الفيصل يتوج الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني بمكة

توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، مسيرة الفائزين والفائزات في مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والتي أطلقتها وزارة التعليم؛ لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد وإثراء المحتوى الرقمي، وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور، وذلك خلال استقبال سموه لمديري التعليم في المنطقة، واللجان التي أشرفت على تنفيذ ومتابعة المسابقة، التي شارك فيها طلاب وطالبات التعليم ومنسوبوه، والأسر وأولياء الأمور والمهتمون بالتعليم الإلكتروني والتقني والإعلام.

وبلغ عدد المنتجات المشاركة على مستوى جميع مدارس البنين والبنات على مستوى منطقة مكة المكرمة (259813)، وذلك بحسب الإصدار العاشر لإحصائيات مسابقة مدرستي الرقمية الصادر عن الأمانة العامة لإدارات التعليم ؛ حيث جاءت حصيلة مدارس الإدارات على النحو التالي: إدارة تعليم مكّة 55748، إدارة تعليم جدة 42944، إدارة تعليم الطائف 25743، إدارة تعليم الليث 791، إدارة تعليم القنفذة 134537.

كما بلغ عدد منتجات المسابقة المنشورة إعلامياً عبر حسابات المدارس ومكاتب التعليم والإدارات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة (142744) لجميع مدارس المنطقة؛ تنوّعت ما بين (الإنفوجرافيك- الموشن جرافيك- المستند العرض التشعبي- المقطع المرئي- المقطع المسموع- التحقيق الصحفي- الرسالة الإيجابية المؤثرة).

وشملت المسابقة ثلاثة مجالات، مجال التعليم ومجال الإعلام والتثقيف ومجال التدريب، وجاءت على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى على مستوى مدارس المنطقة، من 10 / 2 / 1442 هـ إلى 26 / 3 / 1442 هـ. وفي هذه المرحلة بلغ عدد المنتجات المشاركة على مستوى جميع مدارس البنين والبنات بمنطقة مكة المكرمة (259813)، المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم، من 14 / 4 / 1442 هـ إلى 9 / 5 / 1442 هـ ، حيث بلغ عدد منتجات المسابقة المرشحة على مستوى مكاتب التعليم بمنطقة مكة المكرمة (1521)، المرحلة الثالثة على مستوى إدارات التعليم بالمنطقة من 10 / 5 / 1442 هـ إلى 4 / 6 / 1442 هـ، كما بلغ عدد منتجات المسابقة التي فازت على مستوى جميع الإدارات التعليمية (972)، حيث تم تكريم (656) منتجاً حصلت على درجة التميّز بأجهزة لوحية مقدمة من شركة الاتصالات السعودية بالشراكة مع وزارة التعليم.

يُذكر أن مسابقة مدرستي تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوّعة ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلّم عن بعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.