وزير الطاقة يبحث مع وزير الخارجية الماليزي أوضاع السوق البترولية و التعاون المشترك بين البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ وزير الطاقة، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين للمحافظة على استقرارها.

كما بحث الوزيران، أثناء اللقاء، الفرص الاستثمارية بين البلدين، في المجالات البترولية، وسبل تعزيزها، لما فيه صالح البلدين الشقيقين واقتصادهما.