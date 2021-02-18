وزير التعليم يستعرض الخطة الاستراتيجية لمركز اليونسكو الإقليمي ومعايير الجودة

ترأس وزير التعليم رئيس مجلس مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس اجتماع مجلس إدارة المركز عن بُعد في دورته السادسة، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء التعليم في الدول العربية، وقيادات بعض الهيئات التعليمية المحلية والإقليمية.

وناقش الاجتماع القواعد المنظمة للجنة الاستشارية، واستعرض التقرير المالي لعام2020م، والخطة الاستراتجية للمركز، كما تم استعراض ومناقشة نتائج الورشة الإقليمية حول المعايير العربية للجودة في التعليم، وبعض المشاريع والبرامج المقترحة كمشروع تعليم القراءة والكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة في الدول العربية، والفاقد التعليمي في التعليم العام أثناء جائحة كورونا، وتطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل، إضافة إلى مناقشة حوكمة نظم مؤسسات تقويم التعليم العام في الدول العربية، وممارسات التعامل مع الدراسات الدولية واسعة النطاق، كذلك جودة سياسات وممارسات التعليم عن بُعد في التعليم العام في الدول العربية.