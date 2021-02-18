رويترز: التحالف العربي بقيادة المملكة يرسل قوات لصد هجوم مليشيا الحوثي في مأرب

قالت مصادر في الجيش اليمني لـ”رويترز”، إن التحالف العربي الذي تقوده المملكة أرسل قوات إلى منطقة مأرب وكثف ضرباته الجوية في محاولة لصد تقدم مليشيا الحوثي الإنقلابية.

ونقلت “رويترز” عن مصدر بالحكومة في مأرب ومصدر عسكري إن مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب، حيث مقر الحكومة، ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال.

وقال أحد السكان إن تعزيزات عسكرية مرت عبر مأرب اليوم الخميس وإن طائرات التحالف الحربية نفذت عدة ضربات جوية.

وأضاف أن دوي القصف المتبادل في الاشتباكات سمع من الخطوط الأمامية التي تبعد نحو 30 كيلومترا غربي المدينة.

وقال الجيش اليمني في تغريدة عبر “تويتر” اليوم الخميس إن الغارات الجوية للتحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في المخدرة غربي مدينة مأرب وأربعة صواريخ باليستية.

وتصاعدت حدة القتال في المنطقة مع محاولة الحوثيين انتزاع السيطرة على مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

وقد حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، من أن “السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام”.